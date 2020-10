Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au oferit sa inchida disputa veche cu Uniunea Europeana referitoare la subventiile pentru avioane si sa elimine tarifele aplicate importurilor de vin, whisky si alte produse, daca Airbus va rambursa miliardele de dolari primite de la guvernele din UE, au declarat mai multe surse apropiate…

- Administratia Donald Trump sustine ca Uniunea Europeana nu are dreptul de a impune tarife punitive Statelor Unite in virtutea unei decizii a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), argumentand ca Washingtonul a anulat deja subventiile reclamate in litigiu.Robert Lighthizer, reprezentantul…

- Refacerea relatiei transatlantice va fi prima prioritate a UE, iar Statele Unite ar trebui sa retraga tarifele legate de Airbus, ca o masura de crestere a increderii, a declarat Dombrovskis. ”Desigur, daca Statele Unite nu isi vor retrage tarifele nu vom avea incotro decat sa introducem tarife proprii”,…

- Masurile luate de Donald Trump, președintele SUA, impotriva Chinei in razboiul comercial sunt tot mai contestate de sectorul privat. Acum, marii producatori auto Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz au dat in judecata guvernul SUA pentru taxele de import impuse componentelor fabricate in China, conform…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a atacat principala justificare a razboiului comercial al președintelui Donald Trump impotriva Chinei, spunand ca tarifele americane pentru marfurile chineze incalca regulile internaționale. Un grup de trei experți in comerț al OMC a declarat, citat de Bloomberg…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a constatat marti ca Statele Unite au incalcat regulile comerciale internationale prin impunerea unor tarife de mai multe miliarde de dolari Chinei, in razboiul comercial al presedintelui Donald Trump cu Beijingul, decizie care a nemultumit puternic Washingtonul,…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat miercuri ca va mentine tarifele vamale suplimentare de 15% pentru avioanele Airbus si de 25% pentru alte produse din UE, in pofida masurilor luate de blocul comunitar pentru rezolvarea disputei de 16 ani privind subventiile ilegale din domeniul aviatic, transmite…