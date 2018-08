Stiri pe aceeasi tema

- Vocea Romaniei revine pe micile ecrane din toamna. Cu doi antrenori noi, un decor high-tech și o schimbare de regulament majora, cel de-al 8-lea sezon al emisiunii va debuta in forța la inceputul lunii septembrie. Mai mult, anul acesta va fi introdus butonul de block. Pastrand tradiția, Vocea Romaniei…

- INITIATIVA… Cel mai mare steag al UE din Romania va fi dus la Bucuresti de catre filialele USR din Moldova, o actiune care se desfasoara sub sloganul „Pentru o Moldova Europeana”. Astfel, filialele USR din Barlad, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Vrancea, Buzau organizeaza vineri, 10 august 2018, un…

- Secretarul Energiei face lobby pentru EXXON SUA face un lobby puternic pentru schimbarea legii OffShore a gazelor din Marea Neagra, unde acționeaza Exxon Mobile. ”In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc…

- DCNews a transmis primul aceasta informație din luna mai! Vezi aici: EXCLUSIV Nou ambasador SUA in Romania. Adrian Zuckerman, cel mai probabil nominalizat de Donald Trump Adrian Zuckerman a fost admis in baroul din New York in anul 1984, in prezent fiind partener al firmei internationale…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de stiri.tvr.ro Zuckerman, nascut in Romania, a emigrat cu familia in Statele Unite la varsta de 10 ani și vorbește fluent limba romana. E partener…

- Dan Balan (39 de ani) nu poate sa stea departe de Romania! Stabilit in Statele Unite ale Americii, la New York, indragitul cantaret a revenit, recent, in Bucuresti. Paparazii Spynews.ro au imagini exclusive cu vizita secreta a artistului.

- Legislația in domeniul achizițiilor publice, atragerea investițiilor straine și punerea in aplicare a proiectelor finanțate din bugetul local au fost doar cateva din temele discutate, azi, la Primaria Sectorului 4 al Capitalei, in timpul unei intrevederi la care au participat Primarul Daniel Baluța,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut marti o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, pe agenda discutiilor aflandu-se Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite si provocarile de securitate si aparare.…