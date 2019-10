Stiri pe aceeasi tema

- Airbus si-a inrautatit tintele de livrari pentru avioane comerciale in 2019 deoarece grupul aeronautic european se confrunta cu intarzieri de productie la uzina sa din Hamburg, transmit MarketWatch si Reuters, scrie Agerpres.

- 29 octombrie 1929, cea mai neagra zi a bursei americane. Istoria “Marelui Crah”, cea mai lunga si profunda criza economica in istoria lumii occidentale industrializate La 29 octombrie 1929, a avut loc “Martea Neagra”, eveniment cunoscut in istoria economica drept una dintre cele…

- Financial Times: Șefa FMI solicita staffului sau sa examineze atent consecințele dobânzilor negative ● Rezerva Federala va relua achizițiile de obligațiuni ale Trezoreriei pentru un preveni o criza de numerar ● Aliatii lui Boris Johnson recunosc ca sperantele vizând un acord pe tema Brexitului…

- Preturile petrolului sunt in scadere, vineri, din cauza riscurilor economice care pot influenta negativ cererea si a atenuarii ingrijorarii legata de livrarile Arabiei Saudite, transmite Reuters, scrie news.ro.Agentia Internationala pentru Energie (AIE) a anuntat vineri ca ar putea reduce…

- Indicii Dow Jones Industrial Average si Standard and Poor's 500 ai Bursei de la New York au inchis miercuri in crestere usoara, in timp ce indicele Nasdaq a inregistrat un usor declin, dupa ce Rezerva Federala a SUA (Fed) a redus dobanda de referinta cu un sfert de punct procentual (0,25%), dar a…

- Rezerva Federala din Statele Unite a anuntat, miercuri seara, decizia de a reduce din nou rata dobanzii de referinta, in contextul solicitarilor presedintelui Donald Trump de stimulare a cresterii economice, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu, atac de ultima ora la Viorica Dancila…

- Premierul israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, si-a anulat deplasarea programata la reuniunea Adunarii Generale ONU de la New York din cauza rezultatului incert al scrutinului parlamentar din Israel, a anuntat Biroul sau, citat de MEDIAFAX.Citește și: S-a aflat! Ce salariu are Mugur…

- Productia culturilor pe terenuri uscate precum graul, porumbul sau sfecla rosie s-ar putea reduce la jumatate in sudul Europei in 2050 din cauza schimbarilor climatice, a avertizat Agentia Europeana de Mediu (AEM), care cere sa se acorde ''prioritate