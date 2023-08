Acest experiment a fost realizat cu succes pentru prima oara in decembrie 2022. Ulterior, ”am continuat sa realizam experimente pentru a studia acest nou regim stiintific pasionant”, a declarat luni AFP, intr-un e-mail, un purtator de cuvant al Laboratorului National Lawrence Livermore (LLNL), situat in California, Paul Rhien. US scientists repeated what appeared to be an energy breakthrough, a nuclear fusion reaction that gave off more energy than went into it for a second time after months of near-misses — Reuters (@Reuters) La 30 iulie, un nou test ”a produs un randament mai mare decat experimentul…