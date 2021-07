Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie 2021 au intrat in vigoare noile masuri de asa-zisa relaxare. De fapt, Guvernul ofera de ieri doar pentru persoanele vaccinate acces la mai multe evenimente. Noile masuri discrminatorii vin intr-un moment in care campania de vaccinare a intrat in impas. Numarul zilnic al persoanelor…

- „Astazi avem o zi speciala, așa cum v-am promis - membrii Guvernului au ieșit in strada, au venit alaturi de oameni, pentru a promova campania de vaccinare. Pana acum arata foarte bine. Am vazut cateva dintre acțiunile colegilor mei din guvern și arata foarte bine. Trebuie sa acceleram campania de vaccinare.Astazi…

- Premierul Florin Citu a declarat ca pana in prezent merge bine campania de vaccinare, insa aceasta trebuie accelerata pentru ca Guvernul sa ia noi masuri de relaxare de la 1 iunie, cand este fixata o tinta de vaccinare a 5 milioane de persoane. Chestionat daca va fi atins acest obiectiv de vaccinare…

- Premierul Florin Citu a vizitat centrul de vaccinare de la centrul metropolitan Bucuresti, unde a declarat ca toti membrii Guvernului vor iesi pana la finalul zilei pentru a sustine campania de vaccinare.

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca țintele de vaccinare reprezinta borne de relaxare și a precizat ca rata de infectare in Romania a scazut, ceea ce inseamna ca imunizarea da roade. Prim-ministrul a mers la Circul Metropolitan din Capitala, intr-o acțiune in care toți membrii Guvernului participa…

- “Criptomonedele pun deja probleme semnificative de detectare, facilitand activitatii ilegale in general, inclusiv evaziunea fiscala”, a afirmat Trezoreria intr-un comunicat. ”Acesta este motivul pentru care propunerea presedintelui SUA include resurse suplimentare pentru IRS, pentru a raspunde cresterii…

- Prima tara din Europa care a renuntat la vaccinurile AstraZeneca si Johnson&Johnson impotriva Covid-19 in campania sa nationala de vaccinare, Danemarca propune aceste seruri, incepand de joi, voluntarilor, au anuntat autoritatile sanitare, informeaza AFP. "Odata cu punerea in aplicare a sistemului optional,…

- In Statele Unite, dupa niveluri record de vaccinare, numarul zilnic de persoane care primesc o doza anti-Covid-19 a scazut brusc, forțand autoritațile sa iși revizuiasca strategia pentru a-i convinge pe indivizi indiferenți sau sceptici. Campania de vaccinare a fost realizata pana acum cu toata forța…