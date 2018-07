SUA pun sub acuzare 12 agenti rusi pentru implicare in alegerile castigate de Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Justitiei a inculpat 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, relateaza Associated Press. Acuzațiile fac parte din investigația care vizeaza ingerințele Rusiei…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a anuntat luni pe Twitter ca va merge duminica la Moscova pentru finala Cupei Mondiale de Fotbal si i-a adus un omagiu presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "De oameni ca el, care au in inima interesul propriilor cetateni, ar fi nevoie…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV. "In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP. "Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force…

- Judecatoria Chisinau a anulat, marti seara, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneau, participa la Forumul Juridic International de la Sankt Petersburg, Rusia, un eveniment organizat cu sprijinul Ministerului rus al Justitiei si al Kremlinului, desi Ministerul roman de Externe i-a recomandat sa nu mearga. Explicatia lui Dorneanu: isi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat luni, imediat dupa inceperea noului mandat, tot pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru, anunta Kremlinul. "In conformitate cu Articolul 83 (a) si cu Articolul 111 ale Constitutiei Federatiei Ruse, presedintele Vladimir Putin a prezentat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat pe presedintele rus Vladimir Putin drept un om "foarte puternic", in fata caruia "nu ar trebui sa ne aratam niciodata slabi", intr-un moment in care tensiunile dintre occidentali si Moscova au ajuns la un nivel fara precedent, relateaza duminica AFP.…