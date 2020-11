Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat luni ca doreste sa creeze trei milioane de locuri de munca "bine platite", in special prin tehnologie, masini electrice si energie verde, transmite AFP. Confruntat cu noile restrictii menite sa previna reaparitia pandemiei de COVID-19, Joe Biden…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat luni ca doreste sa creeze trei milioane de locuri de munca "bine platite", in special prin tehnologie, masini electrice si energie verde, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Confruntat cu noile restrictii menite sa previna reaparitia…

- Presedintele ales a fost imbratisat de toata familia si si-a petrecut restul zilei acasa, sarbatorind in continuare victoria alaturi de cei dragi. 11.07.20 pic.twitter.com/HHVJMmIoAW — Naomi Biden (@NaomiBiden) November 7, 2020 Ieri, dupa ce aflat vestea cea mare, Joe Biden a anuntat…

- La Congresul in care a fost validata fuziunea Pro Romania cu ALDE, Victor Ponta a afirmat ca prima promisiune este instituirea unui venit minim de criza astfel incat niciun roman care castiga sub 2000 de RON sa nu moara de foame”. A doua promisiune este cea de sprijin economic de criza pentru firmele…

- FMI: Investitiile publice vor fi cruciale pentru revenirea din pandemia de COVID-19. Guvernele ar putea crea milioane de locuri de munca Investitiile publice ar trebui sa joace un "rol central" in revenirea economiilor avansate si a celor in curs de dezvoltare din criza provocata de coronavirus,…

- Geneva va introduce un salariu minim de aproape 3.800 de euro pe luna – venit minim care ar urma sa fie cel mai mare din lume. Locuitorii orașului Geneva au aprobat masura ca urmare a semnalelor ca saracia legata de Covid-19 este in creștere in orașul elvețian, relateaza The Guardian, preluat de Hotnews.…

- Cresterea indemnizatiei de somaj este justificata si necesara deoarece ar contribui la o integrare reala a somerilor in piata muncii, Romania fiind singurul stat din Uniunea Europeana cu o indemnizatie medie de somaj mai mica de 50% din salariul minim, sustin reprezentatii Blocului National Sindical…

- Ministrul Muncii propune introducerea unui salariu minim pe ora, in loc de un salariu minim garantat lunar. Sindicatele, insa, nu vad cu ochi buni noua masura propusa de Violeta Alexandru. Sindicalistii spun ca astfel statul ar da posibilitatea angajatorilor sa incheie contracte de munca pe o singura…