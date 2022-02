SUA: Proiecte de lege în cele două camere ale Congresului pentru redenumirea ambasadei Taiwanului la Washington Un grup bipartizan de parlamentari americani a propus joi proiecte de lege compatibile, în Senat si Camera Reprezentantilor, care ar cere ca Statele Unite sa negocieze redenumirea ambasadei de facto a Taiwanului la Washington drept "Oficiul de reprezentare a Taiwanului", transmite Reuters, preluat de Agerpres. În prezent, reprezentanta diplomatica a insulei se numeste "Biroul reprezentativ economic si cultural al Taipei (TECRO)", folosind numele capitalei.



În cazul în care se va concretiza demersul grupului de parlamentari, orice schimbare a denumirii…

Sursa articol: hotnews.ro

