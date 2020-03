SUA: Primarele din Ohio amânate din cauza coronavirusului Autoritatile din Ohio au ordonat inchiderea birourilor de vot cu cateva ore inainte de deschiderea, marti, a primarelor pentru prezidentialele americane, guvernatorul luand aceasta decizie contra avizului unui judecator din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernatorul republican de Ohio, Mike DeWine, a afirmat pe Twitter luni seara tarziu ca a vota in plina criza de COVID-19 "i-ar obliga pe angajatii birourilor de vot si pe alegatori sa se puna intr-o situatie inacceptabila de pericol sanitar de a se contamina cu virusul". El a adaugat ca autoritatile vor cauta modalitatea de a permite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

