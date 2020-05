Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a declarat joi convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza vineri Reuters si AFP.…

- Presedintele Donald Trump a spus ca nu isi poate imagina de ce a crescut in Statele Unite numarul de apeluri la urgenta cu privire la ingerarea de dezinfectant, dupa ce a sugerat injectarea unei astfel de substante pentru a trata coronavirusul, relateza BBC potrivit news.ro.Donald Trump a…

- Presedintele Donald Trump spune ca Statele Unite au trecut de „varful epidemiei” de Covid-19 si anticipeaza ca unele state vor fi redeschise luna aceasta, transmite BBC. In cadrul informarii zilnice...

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au "depasit varful" imbolnavirilor cu noul coronavirus, adaugand ca aceste "progrese incurajatoare" i-ar permite sa prezinte joi liniile directoare vizand redeschiderea economiei, informeaza AFP. "Batalia continua, dar datele sugereaza ca…

- Luni, 13 aprilie 2020, va fi ziua cu cei mai multi morti din cauza COVID-19 in Romania, arata o proiectie matematica realizata de un institut din Statele Unite. Proiectia ia in calcul pastrarea distantarii sociale totale pana la finalul lunii mai. Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul…

- Zece bebeluși au fost diagnosticați cu COVID-19 in urma rezultatelor testelor de coronavirus de luni seara. S-a decis retestarea lor, iar rezultatul in cazul primului dintre ei este negativ. Primul rezultat dupa retestarea unui bebeluș din cei zece este negativ, ceea ce inseamna ca micuțul nu are coronavirus.…

- Noul coronavirus a transformat Statele Unite in tara cu cele mai multe cazuri de infectie din intreaga lume. Peste 160.000 de oameni au fost diagnosticati cu Covid-19 si peste 3.000 au murit pana acum din cauza acestui virus. Intr-o singura zi, noul coronavirus a ucis 250 de americani. Presedintele…

- Presedintele Donald Trump a anuntat duminica, ca va extinde liniile distanțare sociala la nivel național pentru inca 30 de zile. O revenire brusca din impulsul sau de a redeschide țara, deoarece pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii, scrie CNN. „Vom prelungi recomandarile noastre pana pe…