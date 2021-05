Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca spera sa-l întâlneasca pe omologul sau rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale în Europa din iunie, potrivit AFP.„Sper și cred în asta”, a spus Biden, când a fost întrebat despre o posibila…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Deși tendința catre mașinile…

- O redactie comuna pentru jurnalistii agentiilor de presa din țarile membre ale Uniunii Europene va fi deschisa la Bruxelles anul viitor. Proiect este dezvoltat de dpa si AFP. Scopul inființarii acestei redacții este combaterea fake-news-ului. Un numar de 15 dintre cei 20 de reprezentanti ai marilor…

- Actiunile cluburilor de fotbal Manchester United (Marea Britanie) si Juventus (Italia) au crescut semnificativ luni dupa ce douasprezece cluburi au anuntat infiintarea unei competitii inchise, Super Liga, care ar putea majora semnificativ veniturile proprietarilor bogati de cluburi, transmite Reuters…

- Michael McFaul, fost ambasador al SUA la Moscova, le transmite liderilor mondiali sa fie „foarte” preocupati de situatia de la granita dintre Ucraina si Rusia, avertizand ca Vladimir Putin ar putea declansa un nou razboi in Europa.

- Secretarul de presa al Președintelui SUA, Jen Psaki, a recunoscut apariția unor probleme in SUA dupa cuvintele președintelui rus Vladimir Putin. "In primul rind, ne putem ocupa aici in Statele Unite cu auto-reflecție și sa recunoaștem ca trebuie sa facem mult mai mult pentru a face fața nedreptații…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a stabilit luni la nivelul „foarte ridicat” riscul pe care-l implica pentru statele Uniunii Europene raspandirea variantelor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 si a cerut mentinerea si inasprirea restrictiilor antiepidemice,…