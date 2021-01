Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden, investit in functie miercuri, a ajuns la Casa Alba insotit de prima doamna, Jill Biden, si de familia lor, anunța news.ro. Cuplul prezidential a pornit spre Casa Alba de la Cimitirul Arlington la ora locala 15:15, dupa care e programat sa inceapa evenimentul virtual…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu, unde vor depune juramântul în fața foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar în absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Democratul…

- Joe Biden s-a vaccinat in direct la TV. Vrea sa demonstreze americanilor ca imunizarea este sigura. Astfel, Biden s-a alaturat unui numar din ce in ce mai mare de lideri politici care s-au vaccinat, inclusiv vicepreședintele Mike Pence și președintele Camerei, Nancy Pelosi. Președintele a declarat ca…

- Jill Biden, sotia presedintelui ales Joe Biden, care are un doctorat in educatie, isi va pastra norma intreaga pe care o are la un colegiu public din apropiere de Washington si dupa ce va deveni oficial prima-doamna a tarii, in 20 ianuarie 2021. Aceasta va continua sa predea limba engleza…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii, iar Jill este noua prima doamna de la Casa Alba. Acum ca soțul ei a caștigat alegerile ar trebui toata lumea sa afle cine este femeia care va sta alaturi de noul președinte al SUA. Iata ce trebuie sa aflați... The post Cine e Jill Biden,…

- Cine este viitoarea Prima Doamna a SUA? Joe Biden este pe punctul de a castiga cursa pentru Casa Alba la a treia incercare avand o sustinere puternica din partea sotiei sale, mai ales dupa ce acesta renuntat la candidatura in 2015. Jill Biden este profesoara de 30 de ani si o activista ferventa pentru…

- Donald si Melania Trump au fost, duminica seara, gazdele petrecerii de Halloween de la Casa Alba, unde nu au oferit anul acesta bomboane copiilor, ci au urmarit parada costumelor si i-au salutat de la distanta pe invitati, scrie news.ro.Pe ritmul piesei „Thriller”, versiune interpretata de…