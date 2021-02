Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden urmeaza sa vorbeasca la telefon cu regele Arabiei Saudite, in contextul in care administrația sa va desecretiza un raport in care s-ar dezvalui implicarea și complicitatea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, in asasinarea sangeroasa a jurnalistului Jamal…

- Publicarea raportului, așteptata joi, risca sa afecteze relațiile bilaterale dintre SUA și Arabia Saudita și marcheaza o delimitare clara fața de mandatul lui Donald Trump, care a facut tot posibilul sa protejeze Riadul, in urma asasinatului care a cutremurat comunitatea internaționala, scriu Reuters…

- Administratia Biden va prezenta joi un raport al serviciilor de informatii care concluzioneaza ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a aprobat in 2018 asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, au declarat trei oficiali citati de NBC News. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat telefonic joi cu printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului Arabiei Saudite, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Cu numai cateva zile inainte, Casa Alba comunicase ca presedintele Statelor Unite,…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa recalibreze relatiile cu Arabia Saudita si va comunica mai degraba cu regele Salman bin Abdulaziz, decat cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu aceasta ocazie,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a invitat in Israel pe regele Mohammed al VI-lea al Marocului in cursul unei discutii telefonice la doua saptamani dupa anuntul normalizarii relatiilor dintre cele doua tari, a informat vineri biroul prim-ministrului, noteaza AFP. Convorbirea…