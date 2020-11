Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite Joe Biden a anunțat luni ca dorește sa creeze 3 milioane de locuri de munca „bine platite”, în special în domeniul tehnologiei, mașini electrice și energii verzi și promite un salariu minim de 15 dolari pe ora, potrivit AFP.Confruntat…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata investit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele ales Joe Biden a vorbit in aceasta dimineata…

- In cazul in care Donald Trump va pierde definitiv președinția Statelor Unite, dupa ce Joe Biden a devenit noul președinte ales al SUA, cetațeanul Trump se va confrunta in viitorul apropiat cu probleme mult mai serioase decat...

- In așteptatul sau discurs de președinte ales, Joe Biden, care a vorbit din orașul sau de reședința din Delaware, Wilmington, a avut un ton mult mai ferm și mai mobilizator fața de precedentele apariții publice. Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou…

- Presedintele american Donald Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea, insistand ca el este castigatorul si sugerand ca au existat nereguli, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Vasile Astarastoae, despre gestionarea pandemiei: Nu am gasit studiul de care vorbește Raed Arafat! Este…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

