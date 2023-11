Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, antrenorul celor de la Dinamo, era deziluzionat la finalul meciului cu FC Bihor, incheiat 1-1, in grupele Cupei Romaniei. „Cainii” n-au putut invinge nici formația din Liga 3, iar tehnicianul recunoaște criza instaurata la echipa sa. „Nu ne așteptam la o astfel de replica (n.r. - din partea…

- Administratorul special de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat semnalmentele unui conducator de club pe care il cauta, ”cineva din generația tanara”, dar a transmis ca Dinamo inca nu e pregatita de o mutare. Vlad Munteanu, ex-dinamovistul care este manager acum la FRF, se integreaza in profilul cautat…

- De cateva zile, in Iași a inceput cel mai mare pelerinaj din țara și din estul Europei. Astfel, zeci de mii de persoane au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Prascheva pentru a-i adresa cele mai puternice rugaciuni.

- FCU Craiova a plecat neinvinsa de pe Arena Nationala, remizand, 1-1, cu Dinamo, in prima etapa din Grupa C a Cupei Romaniei. „Cainii“ au deschis scorul prin Costin Amzar (’18), iar Yassine Bahassa a restabilit egalitatea dintr-un penalti (’66). La finalul intalnirii, Paul Paducan, noul antrenor al echipei…

- Doua persoane din Bucuresti au fost atacate de un metis de Brac in Sectorul 6. Persoanele erau la plimbare cu cainii lor. Politistii Sectiei 22 au cerut ajutorul echipajelor ASPA, care au capturat animalul, potrivit news.ro.”Doua persoane si cainii acestora au fost atacate duminica, 10 septembrie,…

- Prima zi de școala este la distanța de doar o saptamana, așa ca e timpul sa incepi pregatirile pentru ca cea de anul acesta sa fie memorabila. Iulius Mall Cluj e gata pentru „My first day of school” și te intampina cu premii in valoare totala de peste 20.000 euro, o mare varietate de rechizite, dar…

- Concursul public de fotografie „MY VISION OF SKY 2023” (MVS2023) este a doua competiție din programul SKY’S THE LIMIT organizat de SkyTower Building SRL, și este un concurs cu premii distribuite pe 2 categorii: publicul larg și chiriașii cladirilor SkyTower & ByTower (FCC). Cladirea SkyTower lanseaza…

- FOTO ȘTIREA TA: O haita mare de caini fara stapani, la plimbare prin zona turistica din Alba Iulia O haita de caini a fost vazuta miercuri, 23 august, in zona turistica din Alba Iulia. Cainii in jur de zece animale, au fost observate in Cetatea Alba Carolina, dar și in timp ce treceau strada din zona…