Stiri pe aceeasi tema

- Politistul condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd ar putea recunoaste miercuri, pentru prima data, ca a gresit, in dosarul care a declansat cele mai mari proteste antirasiste din ultimele decenii in Statele Unite, informeaza AFP. Derek Chauvin a fost condamnat in iunie de justitia…

- Politistul condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd ar putea recunoaste miercuri, pentru prima data, ca a gresit, in dosarul care a declansat cele mai mari proteste antirasiste din ultimele decenii in Statele Unite.

- Operatiunile pentru retragerea statuii fostului presedinte american Theodore Roosevelt, în apropiere de Central Park din New York, au început. Instalata la intrarea în Muzeul american de Istorie Naturala de 80 de ani, sculptura care îl înfatiseaza pe presedinte pe cal,…

- Copilul care a fost ucis avea 5 ani, un baiat in varsta de 13 ani fiind suspectat ca a tras accidental in timp ce manuia o arma de foc, au precizat reprezentanții Poliției, potrivit AFP, citata de Agerpres . Totul s-a intamplat, sambata, intr-o casa din apropierea orașului Minneapolis, in statul american…

- Dezmembrarea poliției, o propunere controversata – condamnata de unii ca un atac al statului de drept – ar putea fi implementata in curand in Minneapolis, SUA. Locuitorii orașului in care polițistul Derek Chauvin l-a ucis pe George Floyd sunt chemați sa se pronunțe asupra acestei chestiuni, la 2 noiembrie.…

- Fostul polițist Derek Chauvin a intentat o cale de atac la curtea de apel din statul Minnesota pentru a contesta condamnarea primita in cazul mortii lui George Floyd, anunța Mediafax. Fostul politist din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, este nemultumit de sentinta primita.…

- O cale de atac la curtea de apel din statul Minnesota pentru a contesta condamnarea primita in cazul mortii lui George Floyd a fost deschisa de fostul polițist Derek Chauvin. Fostul politist din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, nu este de acord cu sentinta primita. Derek Chauvin contesta…

- Derek Chauvin, fostul polițist din Minneapolis condamnat pentru uciderea lui George Floyd, a depus apel la sentința de 22 de ani de pușcarie, pronunțata asta-vara, relateaza presa internaționala. Chauvin a invocat 14 motive pentru apel, intre care comportamentul partinitor al statului. In iunie, el…