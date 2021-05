Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților din Carolina de Sud a adoptat miercuri un proiect de lege care permite punerea în aplicare pedepselor cu moartea prin plutonul de execuție, relateaza CNN.Potențiala modificare a legislației din Carolina de Sud vine în contextul în care executarea pedepselor…

- Virginia, statul care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a hotarat miercuri sa aboleasca pedeapsa cu moartea, devenind astfel primul stat din fostul Sud segregaționist care a luat aceasta decizie, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea…

- Virginia, care deține recordul de execuții pe pamânt american, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregaționist care a abolit pedeapsa cu moartea, potrivit AFP."Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea în acest stat, în sud și în aceasta țara",…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a aceptat luni sa examineze anularea condamnarii la moarte a lui Djokhar Tsarnaev in atentatul cu bomba la maratonul din Boston in 2013, relateaza AFP potrivit agerpres. Guvernul lui Donald Trump, care voia sa restabileasca pedeapsa capitala, a cerut in octombrie…

- Un american a fost acuzat de terorism în Michigan dupa ce a amenințat ca-l va ucide pe președintele Joe Biden și pe alți oficiali democrați, au declarat marți autoritațile judiciare din nordul Statelor Unite, citate de AFP.Joshua Doctor, în vârsta de 21 de ani, a postat mai…

- Xiaomi a facut un prim pas de succes in procesul pentru anularea restricțiilor impuse de Statele Unite ale Americii. Compania a caștigat in prima instanța și cere ca Guvernul SUA sa anuleze restricțiile comerciale impuse asupra sa. Redam mai jos poziția oficiala a Xiaomi cu privire la anularea restricțiilor:…

- McAfee, in virsta de 75 de ani, si consilierul sau Jimmy Watson, de 40 de ani, sunt acuzati ca s-au angajat intr-o schema care consta in promovarea unui activ si vanzarea ulterioara a acestuia, a declarat directorul adjunct al FBI, William F. Sweeney Jr., intr-o conferinta de presa la care a fost anuntata…

- Guvernul chinez a promis ca nu va mai trimite teste anale de depistare COVID-19 catre diplomații americani dupa ce Washingtonul s-a plans ca practica este nedemna. Informațiile vin de la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, dupa cum arata Libertatea . „Departamentul de Stat nu a fost…