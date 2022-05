Stiri pe aceeasi tema

- Criza majora de lapte praf pentru bebeluși se prelungeste in Statele Unite. A devenit o problema naționala, in rezolvarea careia se implica insuși președintele Joe Biden. Acesta invoca o lege din domeniul apararii.

- Dan Turturica, președintele-director general al TVR, este chemat de USR in Parlament pentru o dezbatere pe tema incidentului de la Eurovision, unde rezultatul votului dat de juriul romanesc a fost modificat. Dezbaterea va avea loc in cadrul Comisiei de cultura a Camerei Deputaților. „Situația in care…

- Administrația Biden, a anuntat noi masuri pentru a rezolva criza de lapte praf pentru bebelusi, prin aplicarea unei legi speciale din timpul Razboiului Rece, pentru a ajuta producatorii sa achiziționeze ingredientele de care au nevoie și organizarea unei

- Scandalul jurizarii pentru Eurovision 2022. Conducerea companiei publice de radio și televiziune, Teleradio-Moldova, a decis sa deschida o ancheta, dupa ce a constatat o discordanța intre voturile publicului și voturile juriului in privința Romaniei, potrivit TVR. Directorul general al Teleradio-Moldova,…

- Finalul anului 2021 a marcat un record absolut in ceea ce privește piața asigurarilor RCA, potrivit unor date ale Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Pe de 31 decembrie 2021 erau in vigoare aproximativ 6,7 milioane de polițe RCA, acesta fiind cel mai mare numar de contracte inregistrat la…

- Peste 93% dintre anterprenorii romani cred ca țara noastra se va confrunta cu o noua criza economica generata de razboiul din Ucraina, arata un sondaj prezentat de Florin Jianu, președintele CNIPMMR.

- La acest moment jumatatea estica a țarii este afectata de seceta pedologica moderata și puternica, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena 3. Seceta din ultimele luni risca sa afecteze grav producția agricola din 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In legatura cu situația de securitate din regiune, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a emis luni o declarație, prin care indeamna autoritațile ucrainene la o soluționare pe cale pașnica a tuturor divergențelor survenite in actualele condiții.