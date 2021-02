Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al apararii american Lloyd Austin a multumit Germaniei miercuri, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau german, pentru gazduirea trupelor americane, alimentand speculatiile potrivit carora presedintele Joe Biden ar putea anula retragerea unei parti a trupelor ordonata…

- Urmatorul secretar american al Apararii, Lloyd Austin, s-a angajat marti sa combata extremismul in randul militarilor americani, dupa ce soldati in civil au participat la asaltul sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump asupra Capitoliului, informeaza AFP preluat de agerpres. "Activitatile…

- Ofiteri de cel mai inalt rang de la Pentagon condamna atacul sangeros al unor sustinatori ai lui Donald Trump la Capitoliu de miercurea trecuta si denunta aceasta lovitura in forta drept un atentat la buna desfasurare a democratiei, relateaza AFP. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt…

- Austin a obtinut un loc in consiliul de adminsitratie al producatorului de arme Raytheon Technologies dupa ce s-a retras din armata, in 2016. In cadrul compensatiilor, acesta a primit actiuni la Raytheon si la alte doua companii desprinse din aceasta, Carrier Global si Otis Worldwide. Daca va demisiona…

- Senatul SUA a aprobat, vineri dupa-amiaza, un plan bugetar de 740 de miliarde de dolari destinat Departamentului Apararii, în pofida obiectiilor presedintelui în functie, Donald Trump, informeaza Mediafax citând agentia Associated Press.Senatul de la Washington, dominat de o majoritate…

- Seful interimar al Pentagonului, Christopher Miller, a cautat vineri sa-i linisteasca pe americani si pe aliatii lor, afirmand ca Ministerul Apararii continua sa "protejeze" SUA si interesele lor in lume, relateaza France Presse. "Vreau sa asigur publicul american, precum si pe aliatii si…