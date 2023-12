Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor desfasura exercitii militare aeriene ”de rutina” in Guyana, a anuntat joi ambasada americana, in contextul tensiunii crescute intre Georgetown si Caracas cu privire la Esequibo, regiune bogata in petrol aflata sub administrare guyaneza, dar revendicata de Venezuela.

- Brazilia nu va accepta nicio folosire a forței de catre Venezuela pentru ocuparea teritoriului Esequibo din Guyana și indeamna regimul de la Caracas sa nu-și mai amenințe vecinul, a declarat principalul consilier de politica externa al președintelui Lula da Silva, miercuri, conform Reuters.

- Ministerul azer al Apararii a anuntat luni inceperea unor exercitii militare cu Turcia in apropiere de Armenia, intr-un context de tensiuni intre Baku si Erevan dupa ce Azerbaidjanul si-a reimpus controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah.

- Rusia si Emiratele Arabe Unite au convocat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, dupa un atac cu racheta care a atins un spital din Gaza, atac in care si-au pierdut viata cel putin 200 de persoane (500 dupa unele surse), potrivit autoritatilor locale, transmite AFP. „Rusia…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas, a anuntat sambata Organizatia Natiunilor Unite, transmite AFP. La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio…