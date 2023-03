Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a SUA (Federal Reserve-Fed) a anuntat ca o reuniune cu usile inchise a consiliului guvernatorilor va fi organizata luni, in conformitate cu procedurile de urgenta, transmite Reuters.

- Ministerul de Finante al Marii Britanii si Banca Angliei lucreaza impreuna pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a bancii americane Silicon Valley Bank, care a fost inchisa pe neasteptate vineri, a anuntat sambata ministerul, citat de Reuters, potrivit news.ro.Oficialii…

- Arabia Saudita va deschide un depozit de 5 miliarde de dolari la Banca Centrala a Turciei pentru a ajuta aceasta țara, grav afectata de o criza economica persistenta din ultimii ani, scrie Reuters.

- Banca Centrala a Turciei a redus joi dobanda de referinta cu 50 de puncte de baza, la 8,5%, in linie cu estimarile, in contextul efectelor cutremurului devastator de luna aceasta din sudul tarii, transmite Reuters.

- Banca Centrala din Tarile de Jos (DNB) a amendat compania americana Coinbase (una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume) cu 3,3 milioane de euro pentru ca nu a obtinut inregistrarea corecta in tara, inainte de a-si oferi serviciile, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- O intalnire intre sefii serviciilor de spionaj ruse si americane, in noiembrie, a fost ”folositoare”, dar nu a condus la niciun ”progres important”, apreciaza miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doi calatori au fost uitați in microbuz chiar de șoferul care ii aducea la oraș. S-a intamplat marți, la pranz, in municipiul Suceava. Cu gandul sa iși ia ceva de mancare de la un chioșc din zona, barbatul a tras microbuzul pe dreapta, a coborat și a inchis ușile. "Am batut in geam sa ne auda cineva,…

- Intrarea principala in resedinta oficiala a prim-ministrului Frantei a fost stropita cu vopsea de doi activisti pentru clima, miercuri, cand institutiile de stat si-au reluat activitatea dupa sarbatorile de iarna, informeaza Agerpres. Actiunea a avut loc in cadrul unui protest fata de ceea ce gruparea…