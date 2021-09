Stiri pe aceeasi tema

- Statuia comandantului confederat Robert E. Lee, cel mai important monument din SUA tinta a criticilor de a fi un simbol al rasismului, a fost data jos miercuri in statul american Virginia, relateaza AFP si Reuters. Dupa ce a stat mai bine de 130 de ani pe piedestalul sau inalt de 12 metri,…

- Bilanțul deceselor provocate de inundațiile care au facut ravagii in nord-estul Statelor Unite, dupa furtuna tropicala Ida, a ajuns la 49. Cele mai multe victime sunt in New Jersey, urmat de New York. Victime au fost raportate și in Pennsylvania, Maryland și Virginia.

- Guvernatorul democrat al Virginiei a gratiat in mod postum sapte afroamericani - executati in 1951 cu privire la violarea unei femei albe, in urma unei anchete si unor procese patate de rasism, relateaza AFP. Ralph Northam si-a anuntat decizia dupa ce s-a intalnit cu urmasi ai acestor barbati - supranumiti…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Jake Angeli, cunoscut drept „șamanul QAnon”, poarta negocieri cu procurorii americani pentru a pleda vinovat la acuzațiile privind participarea legate de luarea cu asalt a Capitoliului de la Washington dupa ce a fost diagnosticat cu mai multe boli mintale în timpul încarcerarii,…

- O statuie a generalului confederat Robert E. Lee a fost inlaturata sambata din orasul Charlottesville, Virginia, la aproape patru ani dupa ce proteste violente ale sustinatorilor suprematiei albe, care se opuneau actiunii, au condus la moartea unei femei care a fost calcata de o masina, transmite…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a sarbatorit intr-un mod inedit Ziua Naționala a Statelor Unite. In videoclipul postat pe conturile sale de social media, Zuckerberg poate fi vazut glisand deasupra apei cu steagul in mana in timp ce imnul statului Virginia de Vest, „Take me Home, Country Roads” suna…

- Varianta Delta a devenit dominanta la nivel global, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anthony Fauci spune ca vaccinurile autorizate in Statele Unite, inclusiv cel de la Pfizer / BioNTech, sunt eficiente impotriva noii variante a COVID-19. Varianta Delta…