- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, a anuntat joi crearea unei comisii speciale privind asaltul, incheiat cu victime, asupra Capitolului, derulat la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, dupa blocarea de catre republicani a unei…

- Republicanii au blocat vineri crearea unei comisii independente de ancheta cu privire la asaltul asupra Capitoliului dat pe 6 ianuarie de sustinatori ai lui Donald Trump, senatorii respectivi afirmand ca investigatiile politiei si cele parlamentare sunt suficiente, transmite AFP. Ar fi fost nevoie de…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…

- Liz Cheney, fiica fostului vicepresedinte american Dick Cheney, a fost inlaturata miercuri din functia de numar 3 al Partidului Republican in Camera Reprezentantilor, in urma criticilor sale fata de fostul presedinte Donald Trump si afirmatiile acestuia despre presupusa fraudare a alegerilor din…

- S-au inregistrat 156 de voturi "pentru", 230 de voturi 'impotriva' si nicio abtinere.Inaintea plenului celor doua Camere, mai multi parlamentari social-democrati s-au strans in fata biroului presedintelui Camerei Deputatilor Ludovic Orban cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Nu ascundeti mortii”,…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

- Jon Ryan Schaffer, chitaristul formației de heavy metal ”Iced Earth”, va fi primul insurecționist care va pleda vinovat pentru asaltul din 6 ianuarie, cand susținatorii fostului președinte american Donald Trump au patruns prin forța in cladirea Congresului SUA, informeaza CNN . Schaffer, care are legaturi…