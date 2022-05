Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si alte patru au fost ranite grav, duminica, intr-un atac armat comis in districtul Orange al statului american California. Mai multe focuri de arma trase intr-o biserica presbiteriana, potrivit nypost.com .“Am arestat o persoana si am recuperat o arma care ar putea fi implicata”…

- Impușcaturi intr-o biserica din California, a doua zi dupa ce 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat in masa in statul New York. Noul atac a avut loc la un lacaș de cult frecventat de etnici taiwanezi, intr-o comunitate de pensionari. Un om a fost ucis și patru au fost raniți grav de un barbat care…

- Marți dimineața, aproximativ 13 persoane au avut de suferit in urma unui atac care a avut loc intr-o stație de metrou din New York. Atacatorii ar fi dat focul in tren, scriu martorii care se aflau in metrou. Cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare au aparut primele imagini video cu ceea ce…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite grav, intr-un accident petrecut azi la Radauți. In accident au fost implicate doua autoturisme și cinci persoane. Din nefericire, una dintre victime a fost declarata decedata. Doua persoane, in stare grava, au fost transportate la spital, iar alte doua ...

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr un atac armat care a avut loc duminica in orasul Sacramento din statul american California.Informatia a fost confirmata de departamentul local de politie pe Twitter, potrivit Reuters si AFP, informeaza Agerpres.roPolitistii au identificat…

- O explozie a avut loc azi-noapte intr-un club din capitala Azerbaidjan, Baku. O persoana a murit și alte 31 sunt ranite dupa un incendiu care a izbucnit ca urmare a deflagrației, relateaza Associated Press, citata de Reuters și Digi24.

- Resturile rachetei au distrus un autobuz și au incendiat o cladire rezidențiala din districtul Kurenivka al capitalei, dupa ce au fost interceptate de apararea antiaeriana a Ucrainei, a declarat Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei. Autobuzul nu transporta niciun pasager, dar a fost complet distrus.…

- Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost grav ranite, au anuntat duminica pompierii, conform Reuters.Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est.