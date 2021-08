SUA: Numărul copiilor flămânzi scade datorită măsurilor lui Biden (studiu) Planul de asistența familiala de urgența, susținut puternic de administrația Biden și în vigoare din martie, pare sa produca primele sale efecte pozitive cu o scadere a numarului de copii care sufera de insuficiența alimentara, potrivit unui studiu publicat saptamâna aceasta de Biroul de Statistica, citeaza AFP.



&"O scadere a numarului de gospodarii cu copii care raporteaza insuficiența alimentara și dificultați de plata a cheltuielilor gospodariei poate fi legata de verificarile creditului fiscal pentru copii emise luna trecuta&", potrivit rezultatelor unui sondaj care ia &"pulsul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

