SUA nu interzice vânzările de echipamente agricole și îngrășăminte către Rusia SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana a aratat ca nu va opri tranzactiile americane legate de productia, vanzarea sau transportul de echipamente agricole. De asemenea, Trezoreria nu va interzice nici produsele agricole precum ingrasamintele, nici dispozitivele medicale si testele COVID -19. Extinderea scutirilor „reitereaza faptul ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

- “Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul nostru ferm fata de poporul Ucrainei in timp ce se apara impotriva agresiunii lui Putin si lucreaza pentru a-si sustine economia”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, intr-un comunicat. Aceste 1,3 miliarde sunt transferate guvernului…

- O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…