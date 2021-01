Nu exista vreo "dovada directa" despre tentative de asasinat urzite de sustinatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul din Washington in 6 ianuarie, a declarat - vineri - procurorul federal al districtului Columbia, Michael Sherwin, citat de Reuters. Declaratia sa, facuta in cursul unei conferinte de presa, pare sa contrazica afirmatii formulate joi seara de procurori federali din Arizona, potrivit carora atacatorii avusesera intentia "sa captureze si sa asasineze responsabili alesi". Aceasta ipoteza figureaza printre argumentele prezentate unui judecator in vederea obtinerea plasarii…