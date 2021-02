Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni a survolat vineri clubul Mar-a-Lago din Palm Beach (statul Florida), resedinta fostului presedinte republican Donald Trump, afisând mesajul scris cu majuscule "Condamnati-l pe Trump si închideti-l!", o aluzie la procesul de "impeachment" împotriva…

- Indemnul de trimitere la inchisoare, pe care Trump l-a folosit in repetate randuri impotriva rivalei sale politice Hillary Clinton in scrutinul prezidential din 2016, a fost afisat tocmai in momentul in care avocatii fostului presedinte republican isi incepeau pledoariile in Capitolul de la Washington,…

- Senatorii care participa la cel de-al doilea proces de impeachment al fostului președinte american Donald Trump au vazut noi inregisrari dramatice ale asaltului asupra Capitoliului SUA din ianuarie. Pe baza declarațiilor și mesajelor de pe Twitter ale lui Trump, democrații spun ca acesta a acționat…

- Congresmenii desemnati procurori in noul proces de "impeachment" impotriva lui Donald Trump au sustinut ca acesta a procedat la "cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte american" prin "incitarea" partizanilor sai sa atace...

- Donald Trump a revenit pe o noua rețea sociala, dupa ce Facebook și Twitter i-au blocat conturile fostului președinte american. El a publicat pe platforma Gab, o alternativa la Twitter folosita de susținatorii sai de dreapta, o scrisoare de la avocații sai.

- Fostul președinte american Donald Trump a deschis un birou in Palm Beach din Florida ca loc pentru viitoarele apariții publice. Acest lucru scrie publicația The Hill. Se remarca faptul ca biroul va include corespondența Trump, aparițiile și discursurile sale publice, activitatea publica și propagandistica…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump a fost misterios in legatura cu planurile sale de viitor in primele declarații publice de cand a parasit Casa Alba la inceputul acestei saptamani, dar a sugerat ca acțiunile sunt in lucru, potrivit unui raport, informeaza Fox News. Trump a fost rugat…

- Mark Zuckerberg i-a blocat conturile de Facebook și Instagram lui Donald Trump, dupa ce protestul susținatorilor sai de la Capitoliu au dus la moartea a cinci persoane, și la ranirea mai multor zeci. Milionarul a precizat ca decizia se intinde pe o perioada „nelimitata”.