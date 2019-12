Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internationala (CPI) a decis joi o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru fostul sef adjunct al Statului Major al Fortelor Patriotice pentru Eliberarea Congo (FPLC), Bosco Ntaganda, gasit vinovat de 13 crime de razboi si cinci contra umanitatii, transmite EFE. Aceasta reprezinta cea…

- Un interlop periculos, din clanul Clamparu, a fost adus miercuri seara in țara pe aeroportul Henri Coanda. Adrian Marius Craciun zis Striparul`, a fost preluat din Franța și adus in țara de o escorta a Poliției Romane. Este cercetat intr-un dosar de trafic de droguri. Marius Craciun este din Sibiu,…

- Echipajul aeronavei a descoperit o defectiune tehnica la bordul avionului , dupa 4 ore de zbor din New York spre Pakistan, potrivit presei pakistaneze. Detaliile despre acest incident nu sunt deocamdata foarte clare, dar pare a fi fost o defectiune serioasa a aparatului de zbor, fortand aeronava…

- Premierul britanic Boris Johnson propune noi negocieri pe lânga Acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale dupa atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, venind în sprijinul solicitarilor SUA pentru o înțelegere mai dura cu Teheranul, potrivit Mediafax…

- Statele Unite au impus, vineri, o noua runda de sanctiuni asupra Iranului, unele vizand Banca Centrala si Fondul suveran de avere, in urma atacurilor asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita atribuite de Riad si Washington Teheranului, care dezminte insa aceste acuzatii. Atacurile au…

- Ghidul suprem iranian a exclus marți orice negociere cu Washingtonul dupa ce președintele Donald Trump a amenințat Teheranul inclusiv cu acțiune militara, dupa atacurile cu drone de zilele trecute asupra siturilor petroliere din Arabia Saudita. Deși ele au fost revendicate de rebelii Houthis din Yemen,…

- Robert Frank a cunoscut celebritatea datorita albumului sau ''The Americans" ("Les Americains''), lansat in Franta in 1958 si in Statele Unite in 1959, o culegere de clisee alb-negru realizate in calatoriile sale prin Statele Unite, un adevarat manifest impotriva traditiei care a influentat profund…

- Samuel Sabatino, în vârsta de 82 de ani, a fost arestat weekendul trecut de poliția din New York dupa mai bine de 5 ani în care barbatul a tot jefuit apartamente. Numele sau este legat de cel puțin 10 intrari prin efracție care au dus la pagube materiale în valoare de 400.000…