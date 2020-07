SUA: McDonald's impune obligativitatea purtării măștilor în toate restaurantele sale Gigantul american de fast-food McDonald’s va obliga toți clienții care intra în restaurantele sale din Statele Unite sa poarte o masca începând cu 1 august, imitând mai multe grupuri mari care au luat asemenea masuri, precum Walmart, informeaza AFP.



În timp ce cazurile de Covid-19 explodeaza în prezent în anumite parți ale țarii, cele mai recente cercetari științifice sugereaza ca particulele virale care ramân în aer un timp mai mare cresc riscul de raspândire a virusului, în special atunci când provin de la asimptomatici…

Sursa articol: hotnews.ro

