- "Am aflat cu tristete vestea plecarii dintre noi a senatorului John McCain, un mare patriot american si un adevarat prieten al Romaniei. Transmit condoleante familiei si poporului american pentru aceasta grea pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in mesajul publicat pe site-ul ambasadei.…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiei senatorului John McCain, care a murit sambata, la varsta de 81 de ani. "Cele mai profunde condoleante familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al Romaniei si a sprijinit rolul acesteia in promovarea stabilitatii,…

- Dupa decesul senatorului John MaCain, o parte importanta dintre politicienii americani și-au exprimat condoleanțele și au transmis mesaje de incurajare pentru familia republicanului. Senatorul John McCain a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. El era un fost pilot…

- Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP. Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la…