- Locuinta din California a faimosului youtuber si influencer Jake Paul a fost perchezitionata de agenti ai FBI, a anuntat avocatul tanarului. Paul face obiectul unei anchete federale dupa ce a aparut intr-un video intr-un centru comercial vandalizat in Arizona, in timpul manifestatiilor antirasiste…

- Indicii S&P 500 si Nasdaq au incheiat tranzactiile de luni in declin, trasi in jos de actiunile Amazon, Microsoft si alte altor companii mari care au alimentat cresterile recente de pe Wall Street, transmite Reuters, potrivit news.ro.Indicele S&P 500 a consemnat o scadere de 2,12%,…

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a cerut revenirea la noi restricții pentru baruri, restaurante și sali de fitness, in incercarea de a diminua creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19, a relatat Reuters."Datele pe care le avem arata ca nu toata lumea dovedește bun simț", a…

- Economia americana a creat locuri de munca intr-un ritm record in iunie, pe masura ce restaurantele si barurile au fost redeschise, dar 31,5 milioane de americani incasau inca indemnizatii pentru somaj la jumatatea lunii, iar revenirea la crestere a numarului cazurilor de Covid-19 sugereaza ca piata…

- Cresterile de record ale infectiilor cu noul coronavirus in mari parti din tara, inclusiv in Arizona si statele intens populate California, Florida si Texas, au obligat autoritatile din mai multe jurisdictii sa retraga sau sa opreasca redeschiderile si sa ii trimita pe unii angajati acasa. ”Luna iunie…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

