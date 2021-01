Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia dupa ce suporterii sai au luat cu asalt Capitoliul american saptamâna trecuta, a spus ca procedura de punere sub acuzare care urmeaza sa fie lansata de catre democrați a provocat ”o furie imensa” printre susținatorii…

- Presedintele american Donald Trump a dat vina pe 'oameni ai Antifa', intr-o discutie privata, pentru invadarea Capitoliului miercurea trecuta, desi imaginile video si dovezile documentare arata clar ca protestatarii erau intr-o proportie covarsitoare sustinatorii sai, relateaza site-ul de stiri Axios,…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Presedintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, Lindsay Hoyle, i-a transmis joi presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, un mesaj de ''solidaritate'' dupa asaltul sustinatorilor presedintelui Donald Trump asupra Capitoliului, el declarandu-se ''usurat''…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, reduce considerabil efectivele militare americane din Afganistan de la 4.500 la 2.500 înainte de a parasi funcția, a anunțat marți Pentagonul, oprind o retragere completa, așa cum amenința Trump ca o va face înainte de Craciun, relateaza…