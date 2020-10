Amy Coney Barrett, judecatoarea pe care presedintele american Donald Trump a nominalizat-o pentru postul vacant de la Curtea Suprema, a declarat marti ca va separa convingerile sale religioase private de orice verdict juridic pe care il va da, relateaza dpa. In cadrul audierii sale din Senatul SUA, Barrett a refuzat sa raspunda in mod specific unor intrebari despre avort, afirmand ca ar fi nepotrivit pentru o judecatoare nominalizata sa spuna in avans ce decizie va lua in cazurile judecate. "Nu pot exprima puncte de vedere asupra unor cazuri sau sa ma angajez asupra unei anumite pozitii", a spus…