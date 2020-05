Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a denuntat vineri ''plaga'' ''rasismului institutional'' din Statele Unite, cerand sa se faca dreptate in cazul George Floyd, un barbat de culoare ucis de un politist alb la Minneapolis, relateaza AFP preluat de agerpres. Fostul vicepresedinte al lui Barack…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…

- „E complet nebun”, a raspuns Joe Biden marti la cuvintele lui Donald Trump privind aspectul sau in spatele unei masti care pot fi traduse de la „ce idiot”, pana la „un idiot perfect”. In timp ce purtarea mastii sau nu devine un gest politic in SUA, candidatul democrat si-a focalizat campania pentru…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat marti ca Donald Trump este un "cretin perfect" pentru ca a facut glume in legatura cu felul in care s-a prezentat atunci cand a purtat o masca la prima aparitie publica de la inceputul crizei de COVID-19, scrie AFP. "Este un cretin,…

- Ia amploare razboiul declarațiilor dintre Statele Unite și China. Americanii vor sa traga China la raspundere pentru ca nu da toate informațiile despre originea coronavirusului și pentru ca a ascuns adevarul, cand boala a inceput sa se raspandeasca masiv.

- Fostul presedinte american Barack Obama a lasat marti sa se inteleaga ca succesorul sau, Donald Trump, a "respins avertismentele" privind riscurile unei pandemii de coronavirus si l-a acuzat ca neaga efectele schimbarilor climatice, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Cu totii am putut vedea consecintele…