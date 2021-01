Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Joe Biden este de astazi al 46-lea președinte al SUA. Analizam cu Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Roman, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX , ziua depunerii juramantului celui care l-a invins in alegeri pe Donald Trump și va conduce Statele Unite ale Americii pentru urmatorii patru…

- Miercuri, 20 ianuarie, noul președinte ales Joe Biden va fi investit in SUA, țara aflata in stare de alerta maxima, in urma violențelor din Washington, D.C. Mandatul președintelui Trump a inceput sub promisiunea unui „zid mare și frumos” intre SUA și Mexic. De-a lungul celor patru ani, a fost simbolul…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite a anuntat luni ca a primit peste 70.000 de ponturi si alte informatii in actiunea sa de a-i aresta pe cei care au luat parte la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie, scrie news.ro . Protestul convocat de presedintele in exercitiu, Donald Trump,…

- Ce mai la deal, la vale, eu zic ca numai Trump e de vina in toata povestea asta cu virusul, desi specialistii spun ca „THIS IS A VIRUS NEARLY IMPOSSIBLE TO CONTROL” (“acesta este un virus aproape imposibil de controlat”)! S-a pus si bomboana pe coliva sau cireasa pe tort: a aparut ca prin minune si…

- Presa apropiata de puterea de la Budapesta a relatat pe larg despre acuzațiile de frauda vehiculate de președintele Donald Trump, un „prieten al Ungariei”, privind alegerile prezidențiale din SUA, scrie AFP. „O tensiune enorma în America dupa numeroasele semne de frauda”,…

- Astazi au avut loc alegerile prezidențiale in Statele Unite ale Americii. Lupta stransa pentru locul de la Casa Alba se da intre Donald Trump și Joe Biden. Cu aceasta ocazie, Melania Trump și-a facut apariția intr-o ținuta cu totul speciala. I-a lipsit insa un mic „accesoriu”: masca de protecție.