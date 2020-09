Statele Unite au fost sustinute numai de Israel in refuzul de a accepta in cursul unui vot al Adunarii Generale a ONU o rezolutie pentru o “actiune globala si coordonata” in fata pandemiei de COVID-19 si care sublinia “rolul crucial” al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), noteaza AFP, preluata de Agerpres. Negociat din mai, acest […] The post SUA, izolate la ONU in timpul votarii unei rezoluții ce privea rolul OMS in pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .