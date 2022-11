Stiri pe aceeasi tema

Autoritatea americana de reglementare in domeniul telecomunicatiilor (FCC) a anuntat vineri ca interzice echipamente si servicii de telecomunicatii furnizate de cinci companii chineze, printre care Huawei si ZTE, informeaza AFP, citata de Agerpres. Decretul vizeaza companii considerate o amenintare…

Un inalt oficial chinez din domeniul sanatații i-a sfatuit pe oameni sa evite contactul fizic cu strainii pentru a preveni o posibila infecție cu variola a maimuței, dupa ce vineri a fost raportat primul caz cunoscut de virus in China continentala, relateaza Reuters preluat de news.ro

Rusia a trimis discret cel putin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice si candidati din peste 20 de tari dupa 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane publicate marti, relateaza AFP.

Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala" prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, relateaza Reuters citat de agerpres.

iPhone 14 și iPhone 14 Plus au fost și ele anunțate de Apple la evenimentul din Cupertino, și spre desoebire de variantele Pro, nu vin cu un nou design frontal, fiind asemanatoare cu gama anterioara, iPhone 13 , avand inclusiv și același chipset, A15 bionic. Așa cum se așteptat, versiunea Mini a disparut…

Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește, intre 2 și 4 septembrie 2022, Targul de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania. Comuna din Țara Moților devine astfel, timp de trei zile, capitala turismului rural romanesc. Evenimentul este cel mai longeviv și cel mai…

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a incetat sa mai joace vreun rol la conducerea armatei ruse inca de acum trei luni, a declarat luni consilierul ministrului ucrainean de interne Vadim Denisenko, conform agentiei ucrainene de presa Ukrinform, potrivit agerpres.