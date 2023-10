Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu incearca sa dicteze limite pentru Israel, a declarat vineri Casa Alba, in timp ce israelienii si-au extins operatiunea militara in Gaza impotriva militantilor Hamas, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Noua ofensiva militara a Israelului are loc in timp ce Statele Unite se straduiesc…

- „Credem cu siguranța, ca, daca poate fi efectuata o pauza, un armistițiu pentru a permite eliberarea ostaticilor, atunci este ceva ce susținem absolut. Consideram ca Israelul ar trebui sa susțina.Am purtat conversații active cu ei despre asta”, a declarat John Kirby, purtatorul de cuvant al Casei Albe.SUA…

- Președintele SUA, Joe Biden, avertizeaza Teheranul sa nu atace trupele americane din Orientul Mijlociu, a anunțat Casa Alba, in contextul in care joi, o serie de atacuri au vizat forțele americane din regiune, potrivit Reuters. De altfel, inca de miercuri l-a avertizat pe liderul suprem al Iranului…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca l-au ucis pe șef adjunct al direcției de informații a Hamas, Shadi Barud, intr-o lovitura in Fașia Gaza astazi.IDF il acuza pe Barud ca a planuit atacurile din 7 octombrie in sudul Israelului impreuna cu liderul Hamas, Yahya Sinwar. Barud a servit anterior…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți, 24 octombrie, ca ajutorul umanitar nu ajunge suficient de repede in Fașia Gaza, relateaza CNN.In urma declarațiilor sale facute in East Room, in cadrul ceremoniei de decernare a Medaliilor Naționale pentru Știința și a Medaliilor Naționale pentru Tehnologie…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca au lovit peste 100 de ținte in Fașia Gaza peste noapte, inclusiv una care a ucis un membru al forțelor navale ale Hamas care a participat la masacrele din 7 octombrie.IDF susține ca Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, vizat intr-una dintre loviturile de peste noapte,…

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- Apelul Israelului ca peste un milion de civili din nordul Gaza sa se mute in 24 de ore va fi o „sarcina dificila”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, John Kirby, citat de Reuters, informeaza Mediafax.„Este vorba de o mulțime de oameni care trebuie mutați…