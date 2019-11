Stiri pe aceeasi tema

- Un batalion de sisteme de aparare anti-racheta S-400 si o baterie antiaeriana Pantir-S au fost transferate in Serbia pentru a lua parte la exercitiile militare sarbo-ruse, „Scutul slav-2019“, a anuntat joi (24 octombrie) Ministerul rus al Apararii.

- Moscova a trimis prima divizie de sisteme de aparare antiracheta S-400 la Belgrad pentru a participa la exerciții militare comune, conform declarațiilor ministrului rus de Aparare, Serghei Șoigu, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ministrul de Aparare al Rusiei a transmis…

- Trei state din Balcanii de Vest care vor sa adere la UE, Albania, Macedonia de Nord si Serbia, au decis sa sporeasca cooperarea regionala prin formarea unui „mini-Schengen”, pentru a imbunatati conditiile de viata si economia din regiune, pana cand UE le va deschide portile.

- Integrarea europeana a tarilor din Balcanii de Vest va intari Uniunea Europeana si va consolida pacea, solidaritatea, prosperitatea in regiunea balcanica, a declarat premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, la evenimentul de semnare a Declaratiei comune privind integrarea tarilor din Balcanii…

- Aproximativ 600.000 de persoane din tarile din fosta Iugoslavie cumpara tigari de pe piata neagra, iar veniturile pierdute anual din taxe se ridica la 306,7 milioane de euro (335,3 milioane de dolari), arata rezultatele unui studiu publicat joi de Institutul Economic din Zagreb, transmite Reuters.…

- In ultimii ani, au avut loc mai multe proteste fata de cresterea constructiei de baraje hidrotehnice in Balcanii de Vest, o regiune care include tari care spera sa devina state membre UE. Intr-un raport elaborat de mai multe ONG-uri de mediu, in frunte cu Bankwatch, activistii pentru protejarea…

- ​Reprezentantul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a declarat ca este convins ca Belgradul și Pristina pot ajunge la un acord, ca SUA va sprijini acel Guvern de la Pristina care va fi angajat în dialogul cu Belgradul și ca Rusia dorește ca în Balcanii de Vest sa existe…

- Recent numitul emisar special al SUA pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a anuntat marti ca una din prioritatile sale o reprezinta relansarea dialogului dintre Belgrad si Pristina, informeaza Reuters. "Primul pas este aducerea la masa a celor doua parti", a spus Palmer in cadrul celei…