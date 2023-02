SUA impun taxe vamale de 200% pentru aluminiul importat din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a transmis miercuri, 22 februarie, ca va trebui mai intai sa vada o schimbare a pozitiei NATO si o disponibilitate pentru negocieri inainte de a lua in calcul revenirea sa in Noul START, acordul pentru controlul armelor nucleare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Președintele…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a declarat ca furnizarea de catre SUA de armament avansat pentru Ucraina nu va determina Moscova sa negocieze cu Kievul, ci ”rezultatul va fi exact opus”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- ”Orașele subterane” din zona Bahmut sunt motivul pentru care Evgeni Prigojin, șeful gruparii paramilitare ruse Wagner, vrea sa cucereasca orașul din regiunea Donețk, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Forțele Moscovei incearca de mai bine de cinci luni sa captureze orașul din estul Ucrainei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Rusia a afirmat ca faptul ca Ucraina va primi rachete Patriot de la Statele Unite, anuntat in timpul vizitei presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, nu va ajuta la rezolvarea conflictului sau sa impiedice Moscova sa isi atinga obiectivele, potrivit Reuters, citat de news.ro.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Paul Whelan, aflat in detenție in Rusia, și-a sunat vineri parinții, dupa o saptamana in care familia nu a mai avut nicio veste de la el, Casa Alba exprimand ingrijorari in legatura cu soarta americanului, relateaza Reuters , citand un anunț al fratelui lui Whelan. Fost pușcaș marin, Paul Whelan a fost…