Presedintele PMP, eurodeputatul Eugen Tomac, a cerut, vineri, la Piatra-Neamt, liderilor PSD si PNL sa se delimiteze de UDMR pana cand formatiunea maghiara nu isi va clarifica pozitia fata de discursul premierului Ungariei, Viktor Orban.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul este pe deplin pregatit pentru orice conflict militar cu Statele Unite, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citand presa de stat nord-coreeana.

Oficiali militari de rang inalt din gruparile de putere rivale din estul și vestul Libiei au avut o intalnire fara precedent in capitala Tripoli, cerand un comandament unificat asupra trupelor lor.

Aproape un miliard de persoane din China au fost victimele unei scurgeri de date personale, iar informațiile sunt online de mai bine de un an, potrivit CNN, scrie Mediafax.

Liderul partidului aflat la guvernare in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, fost premier, considera ca in prezent nu exista forțe interne in Belarus care ar putea sa-l rastoarne pe liderul Alexandr Lukașenko.

Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA discuta posibilitatea de a trimite forțe speciale americane la Kiev pentru a pazi ambasada, care a fost evacuata la Lviv in primele zile ale razboiului, dar s-a intors in capitala ucraineana pe 8 mai, dupa retragerea trupelor ruse.

Dezbatere cu scandal pe tema Legii Offshore. Liderul AUR, George Simion, s-a dezlanțuit la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu, și la adresa reprezentantului companiei OMV. Simion i-a facut pe amandoi hoți. Conflictul dintre Simion și Popescu nu este deloc noi.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a trimis un mesaj de felicitare președintelui Vladimir Putin cu ocazia sarbatorii Rusiei de Ziua Victoriei, exprimand "solidaritatea ferma" a țarii sale cu Moscova, relateaza agenția de presa nord-coreeana KCNA, transmite BBC.