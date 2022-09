Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu "consecinte catastrofale", a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters.

- SUA și aliații vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters. Afirmatiile…

- Suntem in ziua cu numarul 214 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 730 de persoane au fost reținute in toata Rusia la cele mai recente proteste impotriva decretului de mobilizare al țarii. Președintele Consiliului European spune ca UE ar trebui sa mențina granițele deschise pentru…

- Liderul de la Kremlin a acuzat miercuri statele occidentale de „șantaj nuclear” impotriva Rusiei și a avertizat ca situația se va putea intoarce impotriva lor, intr-un discurs in care a anunțat o mobilizare parțiala pentru campania militara a țarii in Ucraina, scrie Reuters . Președintele Rusiei Vladimir…

- Ucraina considera ca intentiile Rusiei de a organiza ”simulacre de referendumuri” in zonele ocupate de aici constituie o ”incalcare flagranta a dreptului international”, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit dpa. ”Aceasta este inca o escaladare in razboiul lui Putin”,…

- Rusia se afla intr-o situație tot mai delicata pe plan diplomatic legat de razboiul ce-l duce in Ucraina, concomitent cu eșecurile inregistrate de armata rusa pe fronturile din sudul și estul Ucrainei. Vladimir Putin, care la recentul summit de la Samarkand (Uzbekistan) a incercat sa obțina sprijin…

- „Nu. Nu. Nu. Vei schimba fața acestui razboi cum nimic nu a mai facut-o de la Al Doilea Razboi Mondial”, a raspuns Joe Biden.De asemenea, președintele SUA a mai spus ca Statele Unite vor raspunde in cazul in care vor exista astfel de atacuri.„Vor exista consecințe. Rusia va deveni un paria in lume mai…

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…