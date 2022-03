Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și aliații sai iau in considerare sancțiuni suplimentare pentru a pedepsi Rusia pentru „atrocitațile” comise in Ucraina, chiar daca sancțiunile existente dau o lovitura puternica economiei ruse, a declarat joi secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, citata de Hotnews . „Economia…

- Joe Biden a declarat ca forțele NATO vor fi mobilizate la granița flancului estic și iși vor apara fiecare centimetru cu toate forțele. "Vreau sa fie clar, forțele noastre nu vor fi angrenate in lupta cu trupele rusești, in Ucraina. Forțele noastre nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. "Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale",…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, noteaza Agerpres. ''Acest lucru are de-a face cu trupele…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…