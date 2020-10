Stiri pe aceeasi tema

- Donald si Melania Trump au fost, duminica seara, gazdele petrecerii de Halloween de la Casa Alba, unde nu au oferit anul acesta bomboane copiilor, ci au urmarit parada costumelor si i-au salutat de la distanta pe invitati, scrie news.ro.Pe ritmul piesei „Thriller”, versiune interpretata de…

- Niciodata nu a fost creata atata bogatie in China ca in 2020, in pofida unei pandemii care a devastat economia mondiala, arata un clasament anual potrivit caruia numarul de miliardari chinezi a crescut din nou in acest an, transmite AFP, conform agerpres.ro. Raportul Hurun publicat marti arata ca…

- Donald Trump se apara. Liderul american susține ca nu a mințit nicio clipa poporul in legatura cu gravitatea pandemiei de coronavirus. Președintele american a declarat public, in repetate randuri, ca infectarea cu coronavirus seamana cu o banala raceala, insa, intr-un interviu acordat reputatului jurnalist…

- Festivalul de jazz de la Ierusalim s-a deschis marti sub indrumarea celebrului trompetist Avishai Cohen, sute de spectatori asistand la eveniment cu respectarea masurilor stricte impuse in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza agentia AFP. De la crearea festivalului, cu sase ani in urma, numerosi…

- Grupul italian de asigurari Assicurazioni Generali SpA a anuntat joi ca se asteapta ca profiturile sale in 2020 sa fie mai scazute decat in 2019, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a afectat rezultatele din primul semestru al anului, dar va urmari in continuare oportunitatile de fuziuni si…

- PSA Group, producatorul Peugeot, a obtinut profit in primul semestru al acestui an, chiar daca pandemia de Covid-19 i-a afectat puternic veniturile, si a anuntat ca revenirea puternica a vanzarilor pe pietele principale din Europa din luna iunie a continuat si in iulie, transmite Reuters.Producatorul…

- Bill Gates a subliniat intr-un interviu acordat postului american importanta defasurarii orelor de curs la clasa pentru elevii de pana in 14 ani, tinand cont si de siguranta profesorilor: „Sunt foarte convins de faptul ca, pentru copiii mici, beneficiile depașesc costurile, in aproape fiecare…

- Economia chineza, informeaza Bloomberg News citand UBS Group AG – care și-a modificat previziunile inițiale de doar 1,5% – va inregistra anul acesta o rata de creștere mai mare, de pana la 2,5%. In analiza sa, Bloomberg News pune aceasta creștere pe seama relansarii consumului intern și a unor programe…