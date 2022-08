Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Indiana, Eric Holcomb, a sosit duminica la Taipei, devenind ultimul oficial american care viziteaza Taiwanul si sfidand in acest mod presiunea din partea Chinei pentru ca astfel de deplasari sa nu aiba loc, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ploia torențiala de marți a provocat pagube semnificative in sectoarele Ciocana și Rașcani din Capitala. Mai mulți copaci au fost doborați la pamant. Unii arbori s-au prabușit peste acoperișuri, iar in unele zone chiar și peste autovehicule parcate.

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a declarat luni stare de urgenta in California ca urmare a raspandirii virusului variolei maimutei, pentru a "consolida eforturile de vaccinare ale statului", informeaza marti DPA/TCA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Recunoasterea Rusiei ca stat terorist nu trebuie sa fie un gest politic, ci trebuie facuta ca aparare eficienta a lumii libere, a afirmat, sambata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. “Recunoasterea legala formala a Rusiei ca stat terorist, in special recunoasterea de catre Departamentul de Stat…

- Statul rural Kentucky, situat in estul Statelor Unite, afectat de cele mai grave inundatii din istoria sa, inregistreaza cel putin 25 de morti, potrivit unui bilant prezentat de catre guvernatorul Andy Beshar, scrie presa americana, potrivit news.ro”Eram complet inconjurata de apa, care urca in masina.…

- Cadavrele au fost gasite in interiorul unui camion in apropiere de San Antonio, la 240 km de granița cu Mexic, potrivit presei locale. Cadavrele a cel puțin 46 de persoane au fost gasite luni intr-un camion in apropiere de San Antonio, in Texas (sudul Statelor Unite), potrivit presei locale, un mijloc…

- Romania este un aliat puternic si respectat in cadrul NATO, a declarat presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de Ziua Eroilor organizata in Parcul Carol.In acest context, tara noastra beneficiaza de „garantii de securitate”, a adaugat seful statului. El a vorbit despre agresiunea rusa asupra Ucrainei…