- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va 'mobiliza in totalitate' Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Situatia din Minneapolis nu mai are…

