O greva naționala impotriva mandatelor de vaccinare a inceput pe 8 noiembrie in SUA și va continua pe perioada zilelor urmatoare. Principalului organizator al grevei este Leigh Dundas, avocata specializata in drepturile omului și oratoare, potrivit The Epoch Times . La proteste participa oameni din diverse industrii, precum cea a transporturilor rutiere și a telecomunicațiilor. Angajații din domeniul transporturilor aeriene și feroviare nu au permisiunea federala de a intra in greva din cauza unei legi adoptate in 1926, numita Railway Labor Act, dar unii și-au exprimat intenția de a protesta…