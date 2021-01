Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters. Generalul Daniel Hokanson a declarat presei ca se asteapta…

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el. To all of…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat joi ca nu a primit nicio invitatie la inaugurarea presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, intrebat daca se va duce la Washington pentru evenimentul din 20 ianuarie, relateaza Reuters. "Nu am o invitatie si am decis sa nu plec…

- Comitetul de organizare a investirii viitorului presedinte american, Joe Biden, a anuntat ca posibilitatea de a asista personal la ceremonia ce va avea loc pe 20 ianuarie va fi "extrem de limitata", in contextul pandemiei, transmite France Presse, preluata de Agerpres.