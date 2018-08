Fostul director al CIA, John Brennan, a afirmat ca presedintele american Donald Trump i-a retras accesul la secretul de aparare pentru a-i intimida pe detractorii sai si pentru a inabusi o ancheta asupra legaturilor sale cu Rusia, informeaza AFP.



Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica.



"In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta masura o "tentativa de a face sa taca, trezindu-le…